Энергетики вернули свет в дома более 18 тысяч семей на Донетчине после обстрелов

В течение 13 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить электроснабжение 16 населенных пунктов на Донетчине, сообщает пресс-служба компании.



«Электроснабжение снова получают 18 138 семей в Покровском (больше всего), Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах», — говорится в сообщении.



В данное время без света остаются жители 251 населенного пункта Донецкой области.



«Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты», — отметили в ДТЭК Донецкие электросети.

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