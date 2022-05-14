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Родственники защитников Мариуполя просят лидера Китая помочь в эвакуации украинских военных с «Азовстали»

14 мая 2022, 15:29

Родственники защитников Мариуполя просят лидера Китая помочь в эвакуации украинских военных с «Азовстали»

Родственники украинских защитников Мариуполя обратились к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с просьбой помочь в эвакуации бойцов с территории завода «Азовсталь» по процедуре экстракции.

Соответствующее обращение они обнародовали в субботу на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день в мире после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину сложно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать решения во имя блага, во имя ценностей, поскольку стоит на страже этих ценностей. Мы просим многоуважаемого лидера Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь и заботу и мировых ценностях и большую восточную мудрость — приобщиться к спасению защитников Мариуполя», — сказала супруга одного из находящихся на «Азовстали» украинских военных Наталья Зарицкая.

Отец бойца «Азова» Ставр Вишняк напомнил, что украинские военные находятся под постоянные ударами российских оккупантов, без надлежащей медицинской помощи, без медикаментов и запасов воды и еды.

«Мы, родители, родные и близкие бойцов, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции, мы просим вывести наших воинов, раненных бойцов, а также тела убитых в третью страну, где они будут оставаться до окончания военных действий», — сказал Вишняк.

По его словам, единственный человек, к которому еще можно обратиться из мировых лидеров, — это лидер КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай имеет большие экономические и политические связи с Россией, а лидер Китая имеет влияние лично на президента РФ Владимира Путина.

«Мы просим председателя КНР предпринять все необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником и выступить в качестве третьей стороны и гарантом безопасности», — заявил отец «азовца».

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