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Из Северодонецка эвакуировали еще 17 человек

14 мая 2022, 18:00

Из Северодонецка эвакуировали еще 17 человек

Из Северодонецка Луганской области удалось эвакуировать 17 человек, из них три ребенка. При этом в областном центре до сих пор остаются около 10 тысяч жителей. Еще 5 тысяч человек остаются в селах громады. Об этом сообщил глава военной областной администрации Сергей Гайдай.

В городе отсутствуют все коммуникации, российские военные продолжают хаотические обстрелы по городам Луганщины. При этом Гайдай отметил, что желающих уезжать из Северодонецка немного.

За прошлые сутки россияне разрушили обстрелами более 50 домов в Горской и Попаснянской громадах, в Лисичанске повреждения получило здание завода.

Российские войска продолжают попытки прорваться к Северодонецку и захватить город.

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Северодонецк Луганская область

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