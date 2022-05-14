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Турция все еще ждет ответа России на предложение об эвакуации украинских военных с «Азовстали»

14 мая 2022, 19:01

Турция все еще ждет ответа России на предложение об эвакуации украинских военных с «Азовстали»

Турция предлагала провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, укрывшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента и главный советник по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калин в интервью Reuters, пишет «Европейская правда».

Калин сказал, что он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и что оно остается «на столе переговоров», хотя Москва на него не дала согласия.

Согласно плану, люди, эвакуированные с «Азовстали», будут доставлены по суше в порт Бердянск, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

«Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это. Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — сказал Калин.

При этом он отметил сказал, что позиция России «меняется день ото дня».

«Они смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и ​​другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию. Поэтому иногда трудно получить твердый ответ или обязательств с любой стороны», — сказал он.

Калин сказал, что морская эвакуация из Бердянска была одним из ряда предложений по достижению прекращения огня и проведению эвакуации.

«Судно все еще находится в Стамбуле. Оно готово к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской стороны, чтобы оно могло отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию», — сказал он.

Тем временем российские военные наращивают наступление на защитников Мариуполя, пытаясь атаковать «Азовсталь» с неба и продвинуться по суше. А родственники украинских защитников Мариуполя обратились к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с просьбой помочь в эвакуации бойцов с территории завода «Азовсталь» по процедуре экстракции.

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