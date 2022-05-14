Российские военные будут возить в Донецк товары из трех областей Украины

Группировка «ДНР» сняла запрет на ввоз товаров в ОРДЛО из трех областей Украины. До полномасштабного вторжения России в Украину «ДНР» официально запрещала ввозить в отдельные районы Донецкой области товары, произведенные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь, когда российские оккупационные войска захватили частично эти территории или пытались захватить их, временно окуппировав, «ДНР» решила, что товары оттуда будут доставлять в Донецк на основании «сделок» с местными производителями.



«Ввоз и вывоз товаров на основании таких сделок разрешен без таможенных процедур и обложения таможенными пошлинами, причем ввоз алкоголя и табачной продукции в единую таможенную зону остается под запретом», - говорится в сообщении группировки.



Ранее так называемый «единый экономический совет» также разрешил транзит через территории ОРДЛО в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области товаров из России.



Запрет ввоза украинских товаров в Донецк и Луганск ранее был введен якобы как «ответ на экономическую блокады Донбасса со стороны Украины» в 2017 году.



Ранее сообщалось, что российские солдаты занимаются мародерством на территории Украины. В частности, они захватывают продовольственные базы, отбирая продукцию у местных производителей. Овощи, зерно и другие товары вывозят в оккупированные Крым, Донецк и Луганск.