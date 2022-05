Украина победила на «Евровидении»

Украинска рэп-группа Kalush Orchestra одержала победу на песенном конкурсе «Евровидение» в Турине.



По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Kalush Orchestra разместилась на четвертом месте. Наивысшие 12 баллов Украине поставило жури в Польше, Молдове, Латвии, Румынии и Литве, а 10 баллов Украина получила от Германии и Исландии.



После зрительского голосования Украина переместилась на первое место и выиграла конкурс.

Kalush Orchestra представляли Украину с песней Stefania.

Congratulations to Ukraine and Kalush Orchestra - the winners of the #Eurovision Song Contest 2022!



Listen to their winning song Stefania, and the other 39 amazing songs from this year’s Contest here: https://t.co/v6t66atHnj pic.twitter.com/wWobKDEf9u