Украина контролирует около 10% территории Луганской области

На сегодняшний день Украина контролирует только около 10% территории Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Настоящее время».



Он уточнил, что сегодня под украинским контролем сегодня окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк с прилегающими селами и городками горомад, Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.



«С 2014 года было оккупировано 30%. В начал широкомасштабного наступления очень сильно отошли наши украинские войска. Это сделано, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение. Мы понимаем, что тактика выбрана верно. Потому что два с половиной месяца Луганскую область российская армия пройти не может», — отметил он.



По словам Гайдая, самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки. Глава ОВА подчеркнул, что прорывы здесь могут позволить войскам РФ взять область в кольцо.



Он отметил, что российские войска взяли под большую часть Рубежного вплоть до окраины города, где украинские нацгвардейцы держат линию обороны.



«Что касается Северодонецка, то вот те села-сателлиты, которые находятся рядом — Воеводовка, Щедрищево — бои идут уже там. Нельзя сказать, что они полностью контролируются российской армией: они туда заходят, наши их там расстреливают. Но они уже на окраинах этих населенных пунктов присутствуют, не на окраинах Северодонецка», — уточнил глава Луганской ОВА.



Гайдай подчеркнул, что Северодонецк «достаточно неплохо защищен, чтобы даже такая огромная армия, как российская, смогла его пройти очень быстро или взять за день или за два».