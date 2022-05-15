Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина контролирует около 10% территории Луганской области

15 мая 2022, 21:18

Украина контролирует около 10% территории Луганской области

На сегодняшний день Украина контролирует только около 10% территории Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Настоящее время».

Он уточнил, что сегодня под украинским контролем сегодня окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк с прилегающими селами и городками горомад, Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

«С 2014 года было оккупировано 30%. В начал широкомасштабного наступления очень сильно отошли наши украинские войска. Это сделано, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение. Мы понимаем, что тактика выбрана верно. Потому что два с половиной месяца Луганскую область российская армия пройти не может», — отметил он.

По словам Гайдая, самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки. Глава ОВА подчеркнул, что прорывы здесь могут позволить войскам РФ взять область в кольцо.

Он отметил, что российские войска взяли под большую часть Рубежного вплоть до окраины города, где украинские нацгвардейцы держат линию обороны.

«Что касается Северодонецка, то вот те села-сателлиты, которые находятся рядом — Воеводовка, Щедрищево — бои идут уже там. Нельзя сказать, что они полностью контролируются российской армией: они туда заходят, наши их там расстреливают. Но они уже на окраинах этих населенных пунктов присутствуют, не на окраинах Северодонецка», — уточнил глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что Северодонецк «достаточно неплохо защищен, чтобы даже такая огромная армия, как российская, смогла его пройти очень быстро или взять за день или за два».

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:18
Украина контролирует около 10% территории Луганской области
10:55
«ДНР»: Два жителя Донецка погибли в результате утреннего обстрела
03:25
Под Изюмом — контратака ВСУ, в Мариуполе имитируют мирную жизнь. Дайджест НД за день ►
03:07
«ДНР» в захваченных городах «национализировала» объекты водоснабжения, энергетики, железной дороги, имущество банков
20:48
Российские военные будут возить в Донецк товары из трех областей Украины
16:50
Под российскими флагами: Как живет оккупированный Херсон
14:58
Мариуполю грозит масштабная эпидемия — омбудсмен
12:59
На границе Херсонской и Николаевской областей горят около 4 тысяч гектаров заповедного леса
11:42
Жители Мариуполя нуждаются в продуктах и питьевой воде — Андрющенко
11:18
Россияне усилили наступление на «Азовсталь» и пытаются продвинуться по суше
11:07
В Донецке в результате обстрела горит супермаркет
10:09
Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной
09:16
Голод в Мариуполе. Переговоры об эвакуации с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
21:28
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя в Донецке
20:33
«ДНР»: При обстреле Докучаевска погиб один человек, ранены четверо
все новости
21:18
Украина контролирует около 10% территории Луганской области
19:44
Больница Северодонецка может принять только 100 пациентов после ее обстрелов
19:20
Оставшегося газа в Луганской области хватит на два месяца. Но он мало где доступен
18:57
На «Азовстали» находится около 600 раненых военных, 40 из них — в очень тяжелом состоянии
17:25
Из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать 10 человек
16:50
Девять жителей Северодонецка ранены от обстрелов за минувший вечер
15:51
«Ситуация ужасная». Жены защитников Мариуполя призвали вывести весь гарнизон
14:52
Дефицит топлива в Украине останется до конца года, прогнозирует участник рынка
14:08
Поток въезжающих в Украину рекордно с начала войны превышает количество выезжающих
10:56
Россияне ударили по военному объекту возле границы с Польшей
10:55
«ДНР»: Два жителя Донецка погибли в результате утреннего обстрела
10:37
«Зеленый коридор» открылся в Запорожской области
10:24
Россия потеряла треть войск и месяц не сможет наступать — разведка Британии
09:50
Российские силы обстреляли «Азовсталь» зажигательными снарядами
08:57
Россияне обстреляли в Луганской области химзавод и жилые дома
все новости
ВИДЕО
Под Изюмом — контратака ВСУ, в Мариуполе имитируют мирную жизнь. Дайджест НД за день ►
15 мая, 03:25
Украина победила на «Евровидении»
15 мая, 02:00
Группа Kalush после выступления на «Евровидении» призвала помочь Мариуполю
14 мая, 23:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция