Битва за Северодонецк становится приоритетной для российских войск — ISW

Российские войска теперь, вероятно, сосредоточатся на битве за Северодонецк, отказавшись от плана крупномасштабного окружения ВСУ и выхода на административные границы Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).



«Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области», - сказано в публикации.



Эксперты считают, что оккупанты продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, и таким образом попытаются осуществить менее масштабное окружение украинских войск, чем предполагалось ими изначально.



Неудачные попытки захватчиков форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операции РФ по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям, полагают аналитики.



«Российские силы также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там», - также отмечается в материале.



Отмечается, что российское военное командование осознает, что не сможет захватить всю территорию Донецкой области. При этом, очевидно, Кремль полагает, что имеет возможность выйти к админграницам Луганской области.