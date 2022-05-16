«Азов» сделал заявление на фоне сообщений России об эвакуации из Мариуполя

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко, который сейчас находится на территории завода «Азовсталь», заявил, что весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования. О каком именно решении идет речь, пока неизвестно. Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором говорит, что «защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров».



«Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии», – добавил он.



Прокопенко также отметил, что украинские военные рассчитывают на поддержку народа страны.

Ранее в Минобороны России заявили, что раненых с «Азовстали» доставят в больницу подконтрольного «ДНР» Новоазовска. Также о начале эвакуации раненых с «Азовстали» сообщил боевик Александр Ходаковский.