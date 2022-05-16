Минобороны РФ: Раненых с «Азовстали» доставят в больницу «ДНР»

В Минобороны России заявили, что раненых с «Азовстали» доставят в больницу подконтрольного группировки «ДНР» Новоазовска.



Там подчеркнули, что 16 мая «в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых».



«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске», — говорится в сообщении Минобороны РФ.



Информацию о режиме тишины в Мариуполе в эфире телемарафона FreeДОМ подтвердил и советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию о начале эвакуации раненых с завода. «Немножко позже, я думаю, [станет понятно]», — добавил он.

Сегодня ранее о начале эвакуации раненых с «Азовстали» сообщил командир батальона «Восток» «ДНР» Александр Ходаковский.