В Евросоюзе по-прежнему не договорились о нефтяном эмбарго для РФ

Европейскому Союзу не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



«Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями –относительно единодушия по эмбарго на нефть», – сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе.