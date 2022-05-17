Войска РФ нанесли авиаудар по Константиновке, Бахмуту и Соледару на Донетчине

Войска РФ нанесли авиаудары по Константиновке, Бахмуту и Соледару Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.



Сейчас, по его словам, спасатели разбирают завалы.



Жители Константиновки в соцсетях сообщили, что удар был нанесен в районе Ж/Д вокзала.



Павел Кирилленко отметил, что российские обстрелы продолжаются по всей линии фронта, ситуация сложная. Эвакуация в Донецкой области продолжается.

На Донетчине за минувшие сутки российские силы обстреляли 19 населенных пунктов. Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены, сообщает полиция.