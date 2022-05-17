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Россия готовится к долгой войне — Резников

17 мая 2022, 21:45

Россия готовится к долгой войне — Резников

По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции, война переходит в затяжную фазу. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

«Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне», — отметил он.

Резников добавил, что каждый день войны приносит жертвы среди украинских военных и огромные страдания гражданского населения, особенно — на временно захваченных Россией территориях.

«Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают. Война рушит украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса. Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт», — подчеркнул министр обороны.

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