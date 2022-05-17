Не только переселенцы: Кабмин расширил список категорий для ежемесячной помощи

Правительство расширило список категорий, которые могут получать выплаты по 2,2-2,5 тысяч гривен ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории», — пояснил Шмыгаль.



Он уточнил, что заявку на получение помощи можно подать на сайте «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а со временем такая возможность появится в «Дії».

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