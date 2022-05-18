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Оккупанты обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине, есть погибшие и раненые

18 мая 2022, 15:07

Оккупанты обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине, есть погибшие и раненые

На Херсонщине российские силы обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями, погибли три человека. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 17 мая вблизи села Давыдов Брод оккупанты обстреляли из системы залпового огня «Град» колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области.

В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили ранения и травмы разной степени тяжести.

«Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты», — подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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