Оккупанты обстреляли из «Градов» эвакуационный автобус на Луганщине

Сегодня из Северодонецка и Лисичанска удалось эвакуировать 30 взрослых и 6 детей. При этом российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус из «Градов». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что эвакуацию возобновили, несмотря на напряженную ситуацию, и сейчас все больше людей хотят уехать.



«С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых — дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все целы. Они уже в безопасности», — рассказал Гайдай.



Он добавил, что сегодня также удалось вывезти 8 жителей Врубовки и 32 человека — из Горской громады.



Всего из Луганской области сегодня эвакуировали 73 человека.