Энергетики восстановили электроснабжение для более 4600 семей на Донетчине

За прошлые сутки, 17 мая, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 11 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Это позволило возобновить электроснабжение домов 4 658 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах. Больше всего — в Бахмутском», — отметили в компании.



В целом из-за боевых действий без света пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области.



«Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты», — добавили в ДТЭК Донецкие электросети.

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