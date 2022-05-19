Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай

Российские силы пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу «Лисичанск — Бахмут». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.





Трасса Т1302 на участке Лисичанск-Бахмут

Российские оккупанты, по его словам, обстреливают все населенные пункты свободной части Луганской области.



«Ремонтировать коммуникации невозможно. Больница в Северодонецке пока продолжает работать. Еще одну "скорую" и емкости для воды передадим Горской громаде. Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно», — рассказал Гайдай.



Глава области добавил, что вчера эвакуации не было, потому что были проблемы с бронированным автомобилем.



«В предыдущем рейсе автомобиль попал под обстрел и были повреждены колеса. Уже все отремонтировали», — сообщил Гайдай.