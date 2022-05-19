Энергетики восстановили электричество в 11 населенных пунктах Донетчины

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение 11 населенных пунктов в Донецкой области после обстрелов. Об этом сообщается на сайте компании.



«За сутки полностью или частично запитаны 11 населенных пунктов. Это позволило вернуть свет в дома 7 708 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах. В Покровском — больше всего», — говорится в сообщении.



Без электроснабжения остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области.



«Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных Сил Украины, чтобы проводить ремонты», — добавили в компании.

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