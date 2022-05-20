Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме

Двум экс-помощникам судей в Луганской области сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офиг генпрокурора Украины.

Речь о части 2 статьи 111, части 7 статьи 111-1 УК Украины.



По данным следствия, подозреваемые, являясь помощниками судей райсуда в Луганской области, добровольно начали сотрудничать с группировкой «ЛНР», предоставляя оккупантам помощь в образовании и организации работы так называемой «прокуратуры Беловодского района «ЛНР». В дальнейшем оба заняли должности прокуроров в этом незаконно созданном органе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в г. Краматорске, при оперативном сопровождении ГУ по противодействию системным угрозам управлению государством Департамента защиты национальной государственности СБУ и Департамента киберполиции Нацполиции Украины.



Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры.



Еще вчера, 19 мая, «уполномоченной по правам человека» в так называемой «ЛНР» Виктории Сердюковой также было заочно уведомлено о подозрении.