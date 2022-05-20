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Ахметов решил продать свою суперъяхту на фоне войны

20 мая 2022, 16:50

Ахметов решил продать свою суперъяхту на фоне войны

Суперъяхта Рината Ахметова, известная как Luminance, строится в Бремене, Германия. Фото: DrDuu photography Суперъяхта Рината Ахметова, известная как Luminance, строится в Бремене, Германия. Фото: DrDuu photography

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов решил продать свою суперъяхту, которая еще не достроена. Об этом сообщает New York Times.

Немецкая верфь Lürssen в Бремене строит суперъяхту для семьи Ахметова с 2018 года. Издание отмечает, то яхта, которая сейчас известна только под кодовым названием Luminance, может войти в 10 крупнейших суперъяхт в мире после завершения работ.

Длина яхты составляет 145 метров. По тоннажу 475-футовое судно могло бы приблизиться к крейсеру ВМС России «Москва», который затонул в прошлом месяце в Черном море», отмечает New York Times.

Немецкая компания также построила яхту «Шахерезада», которая, по словам чиновников США, связана с президентом РФ Владимиром Путиным. Luminance длиннее «Шахерезады» стоимостью 700 миллионов долларов на около 15 футов.

«Этих денег почти достаточно, чтобы Украина приобрела две новые ударные подлодки немецкого производства, и это примерно стоимость самого популярного военно-морского фрегата класса Баден-Вюртемберг, военного корабля, вооруженного пушками и ракетами, которые также Lürssen помогает строить», — пишет американская газета.

Спикер Lürssen отказал NYT в комментарии.

Ахметов рассматривает возможность продать яхту еще до завершения строительства. «Учитывая текущие обстоятельства, мы рассматриваем ее возможную продажу», — сказал Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям компании Ахметова SCM.

Мендоза-Уилсон подтвердил, что Ахметов подписал контракт на строительство яхты в 2018 году. Работа продолжалась и после начала российского вторжения в феврале этого года, по словам сотрудника Lürssen.

Он также сообщил, что родственники олигарха ездили в Западную Европу, чтобы ознакомиться с деталями строительства. Сам Ахметов находился в Украине во время войны.

Пока непонятно, как Ахметов может расторгнуть контракт или продать все еще строящееся судно. По словам сотрудника Lürssen, лучшее время для продажи – это завершение строительства и готовность спустить судно на воду. Его, вероятно, достроят в 2023 году.

New York Times полагает, что шаг c продажей суперъяхты предпринят в попытке избавиться от намеков о прошлом Ахметова в качестве пророссийского олигарха. Владение роскошной яхтой стало символом статуса для олигархов из России и других бывших республик Советского Союза.

Довоенная капитализация промышленных активов группы SCM Рината Ахметова, разрушенных и пострадавших из-за военной агрессии России, уже превысила 20 миллиардов долларов. По словам Ахметова, только довоенная капитализация двух его заводов в Маріуполе — «Азовстали» и «ММК имени Ильича» была около 10 миллиардов долларов.

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