Из-за войны пострадали активы SCM Ахметова на $20 миллиардов

Довоенная капитализация промышленных активов группы SCM Рината Ахметова, разрушенных и пострадавших из-за военной агрессии России, превысила 20 миллиардов долларов. Об этом сам Ахметов сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai, передает «Интерфакс-Украина».



«После масштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 года такие заводы, как "Азовсталь", "ММК имени Ильича", Авдеевский коксохим, Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. Довоенная капитализация этих активов превышала 20 миллиардов долларов», — сказал Ахметов, отвечая на вопрос, какова сейчас финансовая оценка причиненного ущерба промышленным активам SCM.



В частности, по его словам, довоенная капитализация двух заводов — «Азовстали» и «ММК имени Ильича» была около 10 миллиардов долларов. «Кроме того, там было сырья и готовой продукции на сумму 1 миллиард долларов. Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией», — сообщил бизнесмен.



Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским городом. «Мариуполь может быть восстановлен только под украинским контролем. Других вариантов для меня быть не может. Ни один бизнес SCM никогда не будет работать под контролем России», — сказал он.