Зеленский заявил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.



«Я считаю, какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное — сберечь больше людей, военных, Это наша ценность и сокровище, как показали результаты этого вторжения», — сказал он в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, которое показали в эфире телемарафона.



Зеленский добавил: «Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо. Справедливо — это когда мы заберем все... Но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, глубоко на некоторых территориях».



Президент подчеркнул, что «мы должны смотреть на цену этой войны». «Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из самых сильных армий мира. Мы уже это сделали. И психологически мы это сделали. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет», — сказал Зеленский.



Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. «А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас», — подчеркнул глава государства.

В интервью Зеленский также высказал мнение, что война «будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии».

