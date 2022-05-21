Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Зеленский заявил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля

21 мая 2022, 12:38

Зеленский заявил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

«Я считаю, какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное — сберечь больше людей, военных, Это наша ценность и сокровище, как показали результаты этого вторжения», — сказал он в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, которое показали в эфире телемарафона.

Зеленский добавил: «Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо. Справедливо — это когда мы заберем все... Но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, глубоко на некоторых территориях».

Президент подчеркнул, что «мы должны смотреть на цену этой войны». «Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из самых сильных армий мира. Мы уже это сделали. И психологически мы это сделали. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет», — сказал Зеленский.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. «А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас», — подчеркнул глава государства.

В интервью Зеленский также высказал мнение, что война «будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии».

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
все новости
12:58
«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
12:38
Зеленский заявил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля
12:33
«Война будет кровавой, но концовка точно в дипломатии». Зеленский — о завершении конфликта
11:54
Украина будет терять людей: В Офисе президента рассказали о кровавой фазе войны
11:27
ВСУ ликвидировали около 28 850 оккупантов — Генштаб ВСУ
11:11
В Луганской области растет количество жертв обстрелов — глава ОВА
10:29
До 10 лет тюрьмы: Семь боевиков «ЛНР» предстанут перед судом
09:55
Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
08:53
Россия может завышать количество защитников «Азовстали» — эксперты
08:38
В окрестностях Северодонецка идут бои, горел химзавод, погибли шесть человек — Гайдай
08:04
«Укрзализныця» назначила эвакуационный рейс с Донбасса
07:51
Россияне планируют снова форсировать Северский Донец для возобновления наступления — сводка Генштаба ВСУ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
все новости
ВИДЕО
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
21 мая, 00:14
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция