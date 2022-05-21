Украина против снятия части санкций с России взамен на разблокировку портов — Подоляк

Украина выступает против снятия части санкций против РФ взамен на разблокировку украинских портов. Об этом в эфире марафона FreeДом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Любые снятия санкций с РФ — это максимальное утяжеление боевых действий в Украине. Мировое сообщество должно это понимать», — отметил Подоляк.



По его словам, те, кто предлагает частично снять санкции с России, тем самым предлагают затянуть войну в Украине и увеличить количество жертв среди мирного населения.



«Когда Россия начинала масштабную войну в Украине, в том числе блокировку наших портов, нашего экспортного потенциала, [международное сообщество] не понимало, что РФ делает? Конечно, понимало. И, находясь в шоке, не предпринимало никаких действий», — сообщил советник главы Офиса президента.



Теперь, отметил Подоляк, вместо того, чтобы предоставить Украине максимально эффективные средства борьбы, в том числе санкционной борьбы против страны-агрессора, международное сообщество начинает предлагать опять что-то уступить. Россия же, имея возможность надавить и шантажировать чем-то, будет постоянно это делать.



«То есть, они будут обстреливать Одессу. И будут говорить: "Снимите с нас санкции, мы перестанем обстреливать Одессу". Или "перестанем обстреливать перевалочные базы или элеваторы". Это нонсенс», — пояснил он.