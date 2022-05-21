«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с 23 мая устанавливают новый курс гривны по отношению к рублю на подконтрольной им территории. Соответствующие «документы» были подписаны сегодня.



Теперь оплата товаров, работ и услуг наличными гривнами в ОРДЛО будет производиться, исходя из курса 2 рубля за 1 гривну. Раньше курс был установлен на уровне 2,5 рубля за гривну.



«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в «документах».