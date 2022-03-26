«ДНР» разрешила использовать наличные гривны параллельно с российскими рублями

Группировка «ДНР» разрешила временно использовать наличные украинские гривны на подконтрольной ей территории. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно «документу», теперь юридические лица и ФЛП, зарегистрированные «ДНР», должны параллельно с рублями принимать от физлиц и в некоторых случаях от юридических лиц наличную гривну.



При этом предусматривается, что при определении цен на товары, работы и услуги будет применяться «официальный курс» в размере 2,5 рубля за одну гривну. На товарах должны быть указаны цены и в рублях, и в гривнах, а в чеках и квитанциях суммы будут указываться в рублях по курсу 2,5, не зависимо от валюты, которой оплачивался товар.



«Указ» предусматривает, что безналичный расчет возможен только в рублях.



«Банкам и некредитным финансовым организациям запрещается проведение валютно-обменных операций по покупке и продажи физлицам наличной гривны за рубли», — говорится в «документе».



Данный «указ» будет действовать до 1 июля 2022 года.

Группировка «ЛНР» ранее приняла аналогичное «постановление правительства» и разрешила с 17 марта использовать гривну параллельно с российским рублем на всей подконтрольной ей территории. «ЛНР» ввела гривну в оборот «до особого распоряжения».