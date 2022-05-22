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ВСУ уничтожили еще одну переправу войск России через Северский Донец

22 мая 2022, 09:44

ВСУ уничтожили еще одну переправу войск России через Северский Донец

На Бахмутском направлении российские силы потеряли переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает 30-я отдельная мезанизированная бригада Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в районе села Серебрянка Донецкой области войска РФ пытались возвести очередную понтонную переправу через Северский Донец. Однако украинские силы нанесли удар.

«В результате россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава», — говорится в сообщении.

В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих, подсчитал американский Институт изучения войны (ISW).

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