ВСУ уничтожили еще одну переправу войск России через Северский Донец
На Бахмутском направлении российские силы потеряли переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает 30-я отдельная мезанизированная бригада Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в районе села Серебрянка Донецкой области войска РФ пытались возвести очередную понтонную переправу через Северский Донец. Однако украинские силы нанесли удар.
«В результате россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава», — говорится в сообщении.
В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих, подсчитал американский Институт изучения войны (ISW).
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