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Россия потеряла 485 военных при попытке форсирования Северского Донца — ISW

16 мая 2022, 13:17

Россия потеряла 485 военных при попытке форсирования Северского Донца — ISW

В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сконцентрированные вокруг них российские войска и технику, в результате чего, как сообщается, погибло 485 человек и было повреждено более 80 единиц техники», — отмечается в публикации.

Всего же в район строительства переправы Россией было направлено 550 военных.

По оценке института, войска РФ допустили значительные тактические ошибки при попытке форсирования реки в районе Кременной, что привело к таким потерям.

«Командование и штаб подразделения, возможно, не осознали опасности, которую создало усовершенствование артиллерийских возможностей Украины через два месяца, или просто некомпетентны или не в состоянии контролировать свои войска», — предполагают в ISW.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что российские войска сосредотачиваются на битве за Северодонецк, отказавшись от плана крупномасштабного окружения ВСУ и выхода на административные границы Донецкой области. 

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