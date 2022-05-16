В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).



«11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сконцентрированные вокруг них российские войска и технику, в результате чего, как сообщается, погибло 485 человек и было повреждено более 80 единиц техники», — отмечается в публикации.



Всего же в район строительства переправы Россией было направлено 550 военных.



По оценке института, войска РФ допустили значительные тактические ошибки при попытке форсирования реки в районе Кременной, что привело к таким потерям.



«Командование и штаб подразделения, возможно, не осознали опасности, которую создало усовершенствование артиллерийских возможностей Украины через два месяца, или просто некомпетентны или не в состоянии контролировать свои войска», — предполагают в ISW.



Ранее в Институте изучения войны отмечали, что российские войска сосредотачиваются на битве за Северодонецк, отказавшись от плана крупномасштабного окружения ВСУ и выхода на административные границы Донецкой области.