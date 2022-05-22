Зеленский анонсировал особый статус в Украине для поляков

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Андрей Сибига

Президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект о статусе и помощи польским гражданам в Украине, аналогичный принятому ранее Сеймом Польши в отношении украинцев.



Об этом глава государства сказал во время выступления в украинском парламенте в воскресенье, где присутствовал президент Польши Анджей Дуда.



Текст выступления опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.



«Отдельно я выражаю благодарность польскому Сейму за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины. Это беспрецедентное решение, согласно которому наши граждане, вынужденно переехавшие в Польшу из-за российской агрессии, получат почти такие же права и возможности, как и граждане Польши. Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинское обслуживание и социальные гарантии. Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только друг Украины. И этот шаг не останется односторонним. В ближайшее время я подам в Верховную Раду Украины аналогичный — зеркальный — проект», — заявил Зеленский.



В то же время президент выразил надежду, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в таких условиях, как война.



«Но эти законы имеют большое символическое значение, показывающее, что украинцы и поляки — родные и равные. И я уверен, что депутатский корпус Украины поддержит этот закон — быстро и очевидным большинством голосов», — подчеркнул Зеленский.

13 марта в Польше вступил в силу специальный закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну в связи с войной России против Украины. Он призван урегулировать вопрос о легальности пребывания украинцев, спасающихся от войны, в Польше и оказании им поддержки.



26 марта президент Польши Анджей Дуда подписал три новых закона, касающихся пребывания и помощи беженцам из Украины.