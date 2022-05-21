«Может, видимся в последний раз»: 23 февраля Зеленский сказал Дуде о том, что РФ атакует Украину

Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев 23 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал ему, что в ближайшие несколько часов Россия атакует Украину. Об этом польский лидер сообщил в интервью изданию Polska Times.



Дуда сказал, что встреча с Зеленским за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину была для него очень трогательным моментом.



«Я услышал [от президента Украины]: "Россияне думают, что мы не будем сражаться, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, которые воюют восемь лет и искусны в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году". В конце Зеленский сказал: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз"», — рассказал он.



Президент Польши назвал украинского коллегу своим другом. Он отметил, что искренне боялся больше его не услышать, а после 24 февраля звонил Зеленскому каждый день.



«Я был в Киеве за несколько часов до нападения, мы покинули Украину буквально за несколько часов до этого… На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов», — сказал польский лидер.