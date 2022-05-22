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Россияне бьют по Донбассу ракетами и авиацией. Вечерняя сводка

22 мая 2022, 20:22

Россияне бьют по Донбассу ракетами и авиацией. Вечерняя сводка

Российские войска в воскресенье, 22 мая, продолжают обстрелы Донбасса. Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты безуспешно пытались вести наступление, чтобы захватить село Александровка Северодонецкого района Луганской области.

Российские войска продолжили обстрелы позиций сил обороны из минометов и ствольной артиллерии вдоль линии столкновения на Северодонецком направлении, а также обстреливали позиции украинских войск на Слобожанском и Лиманском направлениях. Также оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской, Черниговской и Донецкой областях, в частности Лиман и окрестные села.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. На Славянском направлении оккупанты готовились к возобновлению наступления, а на Донецком противник пытался прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Активные боевые действия в воскресенье велись в районе села Прудовка под Северодонеком и на Бахмутском направлениях.

В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях было зафиксировано снижение интенсивности ведения боевых действий, оккупанты вели перегруппировку для усиления отдельных направлений. На Харьковском и Южнобужском направлениях россияне в течение суток не вели активных действий.

На временно захваченных территориях оккупанты усиливают полицейско-административный режим и строят вторую линия обороны, сообщили в Генштабе.

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