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Ночью Авдеевка подверглась массированному обстрелу. Есть пострадавшие

23 мая 2022, 08:55

Ночью Авдеевка подверглась массированному обстрелу. Есть пострадавшие

Обстрел Авдеевки 22 мая фото из соцсетей Обстрел Авдеевки 22 мая фото из соцсетей

В ночь с 22 на 23 мая Авдеевка Донецкой области, включая микрорайон «Химик» и старую часть города, была обстреляна войсками РФ, есть пострадавшие. Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов со ссылкой на информацию местных жителей.

Он написал, что это был «один из самых жутких обстрелов города с 2014 года». Сообщается о множественных разрушениях многоэтажек и домов в частном секторе. В следствие обстрелов в городе начались пожары. В том числе горело здание местной опорной школы, которую открыли после ремонта в этом учебном году.

Обстрел Авдеевки 22 мая фото из соцсетей

Из-за непрекращающихся обстрелов у спасателей не было возможности потушить пожары.

Местные жители в городских чатах пишут, что повреждены порядка 40 домов.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что по Авдеевке были нанесены авиаудары.

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