В МВД объяснили отступление украинских войск из Светлодарска

Украинские военные вышли из Светлодарска и Мироновского на Донетчине, чтобы избежать возможного окружения и больших потерь. Об этом написал советник главы министерства внутренних дел Виктор Андрусив в своем телеграм-канале.



Он пояснил, что ВСУ реализует маневрированную оборону.



«Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет», — написал Андрусив.



По его словам, именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского.



«Целью было избежать возможного оцепления и значительных потерь. Также возможно еще несколько отступлений, для выравнивания фронта. Тоже без измены», — отметил советник главы МВД.



Он подчеркнул, что ситуация трудная, но не критическая, и украинских сил сегодня достаточно.

Утром 24 мая оккупанты зашли в город Светлодарск Донецкой области. Украинский флаг на здании горсовета заменили на российский.