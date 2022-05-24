Предстоит очень тяжелый месяц битвы за Донбасс — МВД

В ближайший месяц предстоит тяжелая битва за Донбасс. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает «Укринформ».



«На самом деле мы должны понимать, что, несмотря на все наши достижения первых трех месяцев, впереди, возможно, одна из самых сложных фаз этой войны. Впереди действительно тяжелый месяц этого сражения за Донбасс», — сказал он в эфире украинских телеканалов.



По словам Денисенко, сейчас война переходит в сложную затяжную фазу.



«Россияне будут продолжать воевать, и, к сожалению, они будут воевать разумнее, чем это делали вначале. Сейчас они бросают все свои силы, которые у них только есть, на то, чтобы на относительно узкой линии фронта попытаться окружить наши войска на Луганщине и пробовать двигаться на Донетчине. Пока мы отбиваемся», — сказал советник министра.



Он считает, что украинцы должны готовиться к продолжению боевых действий в течение месяцев.



«То есть это не будет неделя — две, к сожалению, речь должна идти о месяцах», — отметил Денисенко. При этом он отметил, что самая активная фаза не может длиться очень долго.



Он также добавил, что россияне пытаются отвлекать внимание от Донбасса и сковывать силы украинской армии на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, проводят маневры в Белоруси.

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