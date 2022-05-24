Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области

На горсовете Светлодарска вывесили флаг России. Фото: WarDonbass. Война на Донбассе / Telegram

Российские силы сегодня утром зашли в город Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя соответсвующие фотографии и видео из города.



На одном из видео показано, как украинский флаг на здании горсовета заменили на российский.

Со здания горсовета Светлодарска сняли украинский флагhttps://t.co/qmhqrR5zYM pic.twitter.com/CGQmPj5tNw — Новости Донбасса (@novostidnua) May 24, 2022

Также опубликована фотография, на которой солдат российских сил стоит на центральной площади Светлодарска.

Российский военный в Светлодарске. Фото: WarDonbass. Война на Донбассе / Telegram

«Штаб территориальной обороны» группировки «ДНР» сообщил о переходе Светлодарска под «оперативный контроль» и о «зачистке» в городе от украинских сил.



В Донецкой областной военной администрации «Новостям Донбасса» отказались комментировать ситуацию в Светлодарске, предложив обратиться в пресс-центр операции Объединенных сил. В пресс-центре ООС не дали комментарий на момент публикации материала.

Светлодарск на карте

Накануне, 23 мая, российские силы взяли под контроль поселок Мироновский под Светлодарском.



Вчера вечером в Светлодарске прогремел взрыв на участке плотины.