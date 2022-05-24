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Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области

24 мая 2022, 11:56

Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области

На горсовете Светлодарска вывесили флаг России. Фото: WarDonbass. Война на Донбассе / Telegram На горсовете Светлодарска вывесили флаг России. Фото: WarDonbass. Война на Донбассе / Telegram

Российские силы сегодня утром зашли в город Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя соответсвующие фотографии и видео из города.

На одном из видео показано, как украинский флаг на здании горсовета заменили на российский.

Также опубликована фотография, на которой солдат российских сил стоит на центральной площади Светлодарска.

Российский военный в Светлодарске. Фото: WarDonbass. Война на Донбассе / Telegram

«Штаб территориальной обороны» группировки «ДНР» сообщил о переходе Светлодарска под «оперативный контроль» и о «зачистке» в городе от украинских сил.

В Донецкой областной военной администрации «Новостям Донбасса» отказались комментировать ситуацию в Светлодарске, предложив обратиться в пресс-центр операции Объединенных сил. В пресс-центре ООС не дали комментарий на момент публикации материала.

Светлодарск на картеСветлодарск на карте

Накануне, 23 мая, российские силы взяли под контроль поселок Мироновский под Светлодарском. 

Вчера вечером в Светлодарске прогремел взрыв на участке плотины.

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