В оккупированном Светлодарске остается больше 10 тысяч жителей — глава ОВА

В оккупированном россиянами Светлодарске остается больше 10 тысяч жителей. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире «Донбасс Реалии».



Он отметил, что выехать из города пока еще возможно по трассе на Дебальцево.



Кириленко пояснил, почему ВСУ вышли из города: Светлодарск с трех сторон был окружен оккупированной территорией, и россияне могли его взять в кольцо.



«Это была вынужденная перегруппировка. Это было сделано логично и правильно, чтобы уберечь личный состав и в дальнейшем не только удерживать врага, но и с перегруппированием иметь возможность в дальнейшем очищать территорию», — сказал глава ОВА.



По его словам, в городе осталось больше 10 тысяч человек, всего выехало до 30% жителей. Кириленко отметил, что город не подвергался таким массированным обстрелам, как Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, при этом оккупанты обстреливали Светлодарскую ТЭС.

Утром 24 мая оккупанты зашли в город Светлодарск Донецкой области. Украинский флаг на здании горсовета заменили на российский.