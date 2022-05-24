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В оккупированном Светлодарске остается больше 10 тысяч жителей — глава ОВА

24 мая 2022, 20:41

В оккупированном Светлодарске остается больше 10 тысяч жителей — глава ОВА

В оккупированном россиянами Светлодарске остается больше 10 тысяч жителей. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире «Донбасс Реалии».

Он отметил, что выехать из города пока еще возможно по трассе на Дебальцево.

Кириленко пояснил, почему ВСУ вышли из города: Светлодарск с трех сторон был окружен оккупированной территорией, и россияне могли его взять в кольцо.

«Это была вынужденная перегруппировка. Это было сделано логично и правильно, чтобы уберечь личный состав и в дальнейшем не только удерживать врага, но и с перегруппированием иметь возможность в дальнейшем очищать территорию», — сказал глава ОВА.

По его словам, в городе осталось больше 10 тысяч человек, всего выехало до 30% жителей. Кириленко отметил, что город не подвергался таким массированным обстрелам, как Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, при этом оккупанты обстреливали Светлодарскую ТЭС.

Утром 24 мая оккупанты зашли в город Светлодарск Донецкой области. Украинский флаг на здании горсовета заменили на российский.

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