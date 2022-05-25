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Вся Луганская область окончательно осталась без газа

25 мая 2022, 11:07

Вся Луганская область окончательно осталась без газа

В Луганской области остановлена ​​работа последней газораспределительной станции, сотрудник этой ГРС травмирован, регион остался полностью без голубого топлива. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он говорит, что по состоянию на вчера 24 мая в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

По словам Гайдая, из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравмы получил работник, который осуществлял регулирование автоматики, прекращена работа и упомянутой ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения.

В Луганской областной ОВА напомнили, что регион по-прежнемуостается полностью обесточенной, отсутствует централизованное водоснабжение, а воду для нужд населения развозят спасатели.

Ранее в Донецкой ОВА в случае прекращения подачи газа оставшимся в регионе жителям порекомендовали перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором, не вмешиваться самостоятельно в работу газовых сетей и ждать информации о возобновлении поставок газа.

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