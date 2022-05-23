Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения

Ситуация с газоснабжением в Донецкой области сейчас сложная из-за захвата российскими силами основного узла в Луганской области, через который газ раньше поступал в регион. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он напомнил, что резервный узел был поврежден еще в апреле в результате боевых действий и сейчас возможности начать его ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии нет.



Кириленко прогнозирует, что в ближайшее время все это может привести к полной остановке газоснабжения Донецкой области.



В случае прекращения подачи газа оставшимся в регионе жителям глава ОВА рекомендует перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором, не вмешиваться самостоятельно в работу газовых сетей и ждать информации о возобновлении поставок газа.



В компании «Донецкоблгаз» сообщили о вынужденном прекращении распределения природного газа своим потребителям с 14:00 23 мая.



При этом газ остается у жителей Комарской и Александровской ОТГ, которые присоединены к другому источнику.



Сегодня ранее о повреждении войсками РФ газопровода большого диаметра при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.