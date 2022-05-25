В ОВА рассказали подробности российских ударов по Краматорску и Покровску

Последствия обстреле Краматорска

Глава Донецой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил подробности российских ударов по Краматорску и Покровску.



По его словам, в Краматорске поздно ночью снаряд попал в недостроенную многоэтажку, разрушив в ней два подъезда. Ударной волной были повреждены окна в близлежащих домах. Обошлось без пострадавших.







Утром, 25 мая, российские войска обстреляли двумя ракетами Покровск. На данный момент, известно о четырех раненых мирных жителях, их госпитализировали. Снарядами повреждены три инфраструктурных объекта.



Полиция Донецкой области показала последствия обстрела Покровска.





Кириленко в очередной раз призвал оставшихся в регионе жителей эвакуироваться.



Ранее, мэр Славянска Вадим Лях заявил, что в Краматорске и Славянске остаются около 80 тысяч гражданских и тоже призвал всех к эвакуации.