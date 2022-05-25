В Покровске прогремел взрыв. Есть раненые

В Покровске утром 25 мая произошел взрыв. Об этом сообщил городской голова Руслан Требушкин.



Позже он отметил, что это был обстрел, в результате которого шесть человек получили ранения, погибших нет.



Требушкин добавил, что на месте происшествия работает комиссия.



Он призвал оставшихся в Покровске жителей не публиковать информацию о произошедшем в интернет и сохранять спокойствие.



Ранее Требушкин неоднократно призывал выехавших жителей города не возвращаться домой, несмотря на то, что ситуация в Покровска оставалась относительно стабильной.