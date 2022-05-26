Россияне вывезли из Украины почти 240 тысяч детей

Россия вывезла из Украины на свою территорию уже 238 329 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В Офисе омбудсвумен заявили, что в соответствии со статьей 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается.



Национальное информационное бюро подготовило соответствующий алгоритм действий, что делать если граждане обнаружили перемещенного/депортированного ребенка.