Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты наступают на Донетчине, пытаются закрепиться в Лимане — сводка Генштаба ВСУ

27 мая 2022, 09:31

Оккупанты наступают на Донетчине, пытаются закрепиться в Лимане — сводка Генштаба ВСУ

Противник пытается развить наступательный успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать обороняющиеся подразделения от основных сил украинской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Как информируют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, привлекая две батальонные тактические группы из состава Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.

На Слобожанском направлении оккупант осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Ведет огонь и производит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений украинских войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают обстреливать украинские подразделения, наносят ракетные удары, перегруппировывают войска.

На Лиманском направлении противник ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобугском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений украинских войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет перемещения резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Кроме того, истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Лиман

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
13:36
Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко
12:32
Спрятались или отстали: Пушилин заявил, что на «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных
12:02
Над горсоветом Лимана вывесили флаги России и «ДНР»
11:03
Получили 386 тысяч человек: Кому раздают российские паспорта, сообщили в «ДНР»
10:36
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранения в ходе обстрела
10:19
В центре Донецка появился бюст боевика «Вохи»
09:52
В Мариуполе продлевают учебный год до 1 сентября — Андрющенко
09:44
«Армия ДНР» находится в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, заявил Пушилин
01:29
«ДНР» заявила об одном погибшем и семи раненых жителях Донецка
все новости
12:30
На Донетчине под обстрел оккупантов попали 11 населенных пунктов. Есть разрушения и жертвы
12:14
Третья мировая, которой все так боятся, начнется в случае победы РФ — ОП
12:01
Оккупанты заявили о захвате Мироновской ГРЭС. За Светлодарскую ТЭЦ идут бои
11:22
«ДНР» заявила о захвате Лимана
11:16
Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов остались без воды
11:01
Российские диверсанты захватили гостиницу в Северодонецке
10:55
Джонсон предложил Зеленскому создать союз, который станет альтернативой ЕС — СМИ
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
10:18
В гостиницу в Северодонецке ворвалась ДРГ оккупантов, — глава ВГА
09:34
Война в Украине может продлиться до зимы — ГУР МО
09:31
Оккупанты наступают на Донетчине, пытаются закрепиться в Лимане — сводка Генштаба ВСУ
09:05
Ассамблея ВОЗ осудила РФ за нападение на Украину
08:39
Непрерывный огонь, погибшие и разрушенные дома: ситуация на Луганщине
08:14
Серьезные разрушения, спасатели ищут людей под завалами: Оккупанты ударили по Днепропетровщине
00:22
На окраинах Северодонецка идут тяжелые бои — глава ОВА
все новости
ВИДЕО
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
26 мая, 22:55
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46
Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки
25 мая, 15:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция