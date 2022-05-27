Оккупанты наступают на Донетчине, пытаются закрепиться в Лимане — сводка Генштаба ВСУ

Противник пытается развить наступательный успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать обороняющиеся подразделения от основных сил украинской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Как информируют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.



На Северском направлении противник продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, привлекая две батальонные тактические группы из состава Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.



На Слобожанском направлении оккупант осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Ведет огонь и производит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений украинских войск.



На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.



На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление.



На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают обстреливать украинские подразделения, наносят ракетные удары, перегруппировывают войска.



На Лиманском направлении противник ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.



На Южнобугском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений украинских войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет перемещения резервных подразделений.



В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».



Кроме того, истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.