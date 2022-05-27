В группировке «ДНР» заявили о планах «возродить» ФК «Шахтер» и восстановить аэропорты

В группировке «ДНР» планируют возродить футбольный клуб «Шахтер» на территории подконтрольной «республике». Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин российскому изданию «РИА Новости».



Он сказал, что для реализации этой идеи у него есть предлоджения от спонсоров, а потому Пушилин надеется возродить «клуб» в ближайшем будущем. К тому же он сообщил о планах восстановить после окончания боевых действий аэропорты, расположенные в городах Донецк и Мариуполь.



Напомним, что еще в конце 2020 года в неподконтрольном Украине Донецке появилась футбольная команда под названием «Шахтер».