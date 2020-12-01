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«ДНР» создала свой футбольный клуб «Шахтер»

01 декабря 2020, 18:46

«ДНР» создала свой футбольный клуб «Шахтер»

В неподконтрольном Украине Донецке появилась футбольная команда под названием «Шахтер». Об этом сообщают информационные ресурсы сепаратистов.

«В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название для восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении.

Команда будет выступать на «зимнем первенстве ДНР». Гендиректор команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются местные воспитанники футбольных школ.

Ранее этот клуб назывался «Шахтер Донбасса», он был основан в 2015 году.

Почетным президентом «Шахтера» при «ДНР» является Виталий Метла — бывший боевик, «депутат народного совета ДНР» первого созыва. Также Метла возглавляет спортивный клуб «Велес».

Оригинальный «Шахтер» не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года. Сейчас клуб базируется в Киеве.

Сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве донецкий «Шахтер» играет с мадридским Реалом в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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