ВСУ остановили авангард российских войск возле Северодонецка — ВГА

Украинские военные остановили наступление авангарда войск РФ на Северодонецк, город не в осаде. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.



По его словам, есть жертвы и раненые среди мирного населения. Александр Стрюк говорит, что почти 2/3 по периметру города заняты врагом, Северодонецк находится в жесткой обороне. Он подтвердил озвученую вчера информацию о том, что 90% жилого фонда повреждено, а 60% – придется строить заново. Стрюк отметил, что, по его информации, ВСУ удалось освободить гостиницу «Мир», расположенную на северо-востоке города, ранее захваченую диверсионно-разведывательной группой противника.



Ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал фотографии разрушеных школ Луганской области.