«ДНР» заявила, что будет отбирать предприятия на захваченных территориях

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что предприятия на недавно захваченных территориях, которые финансировали украинских военных, будут «переходить в госсобственность». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».



При этом он заявил, что будут отбирать бизнес как у украинцев, так и у иностранных инвесторов.



По словам Пушилина, «по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу».



«Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — заявил глава «ДНР».