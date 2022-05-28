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Кириленко опроверг тотальное отключение электричества в Донецкой области

28 мая 2022, 12:22

Кириленко опроверг тотальное отключение электричества в Донецкой области

Электричество в Донецкой области полностью не исчезнет, заверил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Так он отреагировал на появившиеся слухи, будто будет полностью отключено электроснабжение. При этом называют даже дату якобы блэкаута.

«Это — неправда. Электричество в области будет. Наши энергетики продолжают делать все возможное, чтобы электроснабжение было стабильным и как можно быстрее восстанавливают его после обстрелов», — заявил Кириленко.

Однако, по его словам, следует понимать, что россияне ведут целенаправленный огонь по инфраструктурным объектам, поэтому перебои в поставках электричества неизбежны. Это касается абсолютно всех громад на свободной части Донбасса.

По словам главы ОВА, отсутствие электричества — «это не самая большая из опасностей, которой подвергают себя те, кто до сих пор остается в области».

Кириленко в очередной раз призвал оставшихся жителей эвакуироваться.

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