Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города

В Донецкой области российские захватчики постоянно обстреливают Авдеевку. Но им не удалось захватить ни одного метра. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.



По его словам, уже не первую неделю подряд в городе очень сложная ситуация.



«Продолжаются постоянные вражеские обстрелы… Если говорить по самому городу Авдеевке и промзоне, то ни одного метра квадратного, или какого-то там, им не удалось захватить. Ничего им не удалось», — акцентировал Барабаш.



Как отметил глава Авдеевской ВГА, тактика у захватчиков проста и «уже отработана». Они пытаются окружить город с левого и правого флангов.



Барабаш также сообщил, что «по определенным направлениям некоторые продвижения у них есть, но не глобальные». ВСУ удерживают территорию и дают отпор. По его словам, не сумев прорвать линию обороны, оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру, жилые дома. В частности, в Авдеевке уже нет ни одного неповрежденного дома.