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Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города

28 мая 2022, 16:58

Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города

В Донецкой области российские захватчики постоянно обстреливают Авдеевку. Но им не удалось захватить ни одного метра. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

По его словам, уже не первую неделю подряд в городе очень сложная ситуация.

«Продолжаются постоянные вражеские обстрелы… Если говорить по самому городу Авдеевке и промзоне, то ни одного метра квадратного, или какого-то там, им не удалось захватить. Ничего им не удалось», — акцентировал Барабаш.

Как отметил глава Авдеевской ВГА, тактика у захватчиков проста и «уже отработана». Они пытаются окружить город с левого и правого флангов.

Барабаш также сообщил, что «по определенным направлениям некоторые продвижения у них есть, но не глобальные». ВСУ удерживают территорию и дают отпор. По его словам, не сумев прорвать линию обороны, оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру, жилые дома. В частности, в Авдеевке уже нет ни одного неповрежденного дома.

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