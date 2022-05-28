Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

28 мая 2022, 18:57

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты продолжать наступать по нескольким направлениям на Донбассе с целью окружения группировки украинских военных и выхода на административную границу Луганской области. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Ситуация на 18:00 на фронте выглядит таким образом:  

  • На Славянском направлении войска оккупантов принимают меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях.
  • После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанесли авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгенькое.
  • При поддержке артиллерии враг пытался наступать в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.
  • На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение украинских войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.
  • На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в Лимане. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.
  • На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района.
  • На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганске. Продолжаются боевые действия.
  • На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

Читайте также:

Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:58
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
22:42
«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево
20:45
В «ЛНР» заявили о гибели двух человек при ударе ракетой по поселку Сватово
19:42
«ДНР» угрожает смертной казнью пленным гражданам Британии и Марокко
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
13:36
Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко
все новости
21:26
Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди
20:58
Российская авиация сбросила неуправляемые ракеты на приграничный район Сумщины
20:36
Противник понес потери: ВСУ пошли в наступление на юге
19:26
Славянская ТЭС остановлена из-за обстрелов
18:57
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
18:35
Дорога простреливается: Как эвакуируют людей с линии фронта на Донетчине
17:58
Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и освобождению 2500 пленных с «Азовстали»
17:27
Вывозят малыми партиями: Оккупанты начали погрузку металлопроката в Мариуполе
16:58
Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города
16:29
Энергетики вернули свет в дома 20 тысяч семей в Донецкой области
15:58
США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны
15:35
«ДНР» хочет создать в Мариуполе свой телеканал
14:37
Люди потеряли работу: Почти 3,5 тысячи предприятий на Луганщине остановлены
14:07
Чтобы защитить Одессу: Береговую оборону Украины усилят ракетами «Гарпун»
13:41
У Зеленского анонсировали волну приговоров по военнопленным, мобилизованным «Л/ДНР»
все новости
ВИДЕО
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
28 мая, 00:58
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
26 мая, 22:55
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция