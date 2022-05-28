В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты продолжать наступать по нескольким направлениям на Донбассе с целью окружения группировки украинских военных и выхода на административную границу Луганской области. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Ситуация на 18:00 на фронте выглядит таким образом:

На Славянском направлении войска оккупантов принимают меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях.

После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанесли авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии враг пытался наступать в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение украинских войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в Лимане. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганске. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.