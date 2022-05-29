Ситуация в Лисичанске обостряется, Северодонецк отмечает годовщину под обстрелами

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

Российские войска с потерями отступают в районе Бобрового на Луганщине, но наносят авиаудары в районе Устиновки. К тому же ситуация обостряется в Лисичанске. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.



«Следует отметить, что в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки», – рассказал Гайдай.



Он добавил, что в результате обстрелов разрешены 13 домов в Северодонецке, 11 домов в Горском, семь домов в Новотошковке, шесть – во Врубовке, два – в Нырково.

В Лисичанске в субботу, 28 мая, российский снаряд попал в многоэтажку.



«Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города – авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома», – сообщил Гайдай.



В общей сложности, по данным ОВА, на Луганщине за сутки повреждены порядка 60 домов.



Он отметил, что из-за постоянных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв, поэтому погибших может быть больше.



А в Северодонецке, по его словам, оккупанты ведут штурм. Также продолжаются уличные бои.



Он добавил, что годовщину города северодончане встречают в подвалах. Разрушены около 60 домов.



В последнее воскресенье мая ежегодно Северодонецк празднует День города.

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА